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Житель Самарской области запрыгнул на ходу в машину к угонщику

28 августа 2021 11:57
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Житель Самарской области запрыгнул на ходу в машину к угонщику

Находясь на маршруте патрулирования в селе Большая Черниговка, инспекторам дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Большечерниговскому району поступило сообщение о  том, что по территории района двигается автомобиль "ВАЗ-21099", водитель которого предположительно находится в состоянии опьянения. Вскоре на одной из улиц  инспекторы ДПС остановили указанную автомашину. В салоне находились двое мужчин, один из которых - пассажир пояснил, что автомобиль принадлежит ему. Он рассказал, что подвозил односельчанина до дома, после того как они остановились, попутчик попросил прокатиться. Владелец ответил отказом, так как видел, что мужчина находится в нетрезвом состоянии. Тем не менее нарушитель самовольно сел за руль и начал движение. Хозяин автомобиля успел сесть на пассажирское место, что бы  остановить нарушителя. В это время транспортное средство и было остановлено сотрудниками полиции.

В ходе проведенного медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения у находящегося за рулем мужчины установлено наличие алкоголя в крови. Нарушитель - 29-летний местный житель. Ранее, будучи подвергнутым, административному наказанию, он привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД.

В ходе опроса мужчина пояснил, что хотел покататься, не получив разрешения от владельца автомобиля, самовольно воспользовался транспортным средством "ВАЗ-21099".

В настоящее время два дела соединены в одно производство и  переданы в суд.

Теги: уголовное дело угон

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