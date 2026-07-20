Житель Елховского района лишился квадроцикла по приговору суда

Прокуратура Елховского района Самарской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан судом виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

Стороной обвинения доказано, что в 2025 году водитель был привлечен к уголовной ответственности за управление мотоблоком в состоянии опьянения. Он в полном объеме отбыл назначенное ему наказание в виде обязательных работ, однако должных выводов для себя не сделал.

В апреле 2026 года он вновь сел за руль нетрезвым. Вскоре мужчина был задержан сотрудниками Госавтоинспекции, на законное требование инспектора пройти медицинское освидетельствование водитель ответил отказом.

С учетом мнения прокурора суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года с лишением права управления транспортными средствами на 3 года 6 месяцев.

Принадлежащий подсудимому квадроцикл конфискован в доход государства.