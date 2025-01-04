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Завтра местами в Самарской области ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, усиление юго-западного до 16 м/с, на дорогах сгежные заносы и снежный накат, гололедица.

Госавтоинспекция региона напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

Воздержитесь от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на встречную полосу. Обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности и используйте детское удерживающее устройство при перевозке детей в легковом автомобиле. Соблюдайте скоростной режим. Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.

В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок.

В экстренной ситуации следует воспользоваться телефонным номером 112, звонок на который можно осуществлять даже при отрицательном балансе и отсутствии сим-карты в телефоне.

В сложных погодных условиях сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи всем, кто оказался в непростой ситуации, к ним также можно обратиться за помощью на дороге.