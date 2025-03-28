За повторное "пьяное" управление у жителя Шигонского района конфискован автомобиль

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Прокуратура Шигонского района Самарской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Установлено, что в июле 2024 водитель был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Однако 30 августа 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вновь сел за руль своего автомобиля LADA (ВАЗ) 2112. На территории с. Шигоны Самарской области его задержали сотрудники Госавтоинспекции. По результатам медицинского освидетельствования в выдыхаемом воздухе выявлено содержание алкоголя, превышающее допустимую норму.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде 320 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.

Автомобиль конфискован в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.