Взрывы в Новокуйбышевске в момент атаки дронов ВСУ попали на видео

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Появились кадры из Новокуйбышевска в Самарской области, где в ночь на 10 марта произошло несколько мощных взрывов. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что взрывы раздались около трех часов утра после того, как город атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На распространенных кадрах слышен громкий хлопок, который раздался в тот момент, когда БПЛА пытались сбить на подлете к одному из предприятий.

Этой ночью жители Новокуйбышевска в Самарской области рассказали, что около 01:30 по мск услышали в небе над городом звук, похожий на работу двигателя беспилотника. Чуть позже со стороны нефтеперерабатывающего завода раздался мощный взрыв. Очевидцы сообщили, что видели яркие вспышки в небе. Предварительно, один из украинских беспилотников был сбит на подлете к заводу. По данным Telegram-канала SHOT, ВСУ пытались атаковать местный нефтеперерабатывающий завод, пишет Газета.

По данным Минобороны России, в ночь на 10 марта дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над регионами страны.