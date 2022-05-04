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Выпавших из окна шестого этажа двух братьев в Ногинске планируют скоро выписать из больницы

4 мая 2022 22:56
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На момент происшествия в квартире не было родителей: отец вышел в магазин, мать была на работе.

Выпавших из окна шестого этажа детей в подмосковном Ногинске скоро отпустят домой. Об этом в среду, 4 мая, сообщила детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова, пишут "Известия".

«Сейчас в больнице с мальчиками находятся родители. Как говорят врачи, детей скоро отпустят домой. <…> Трудно до конца еще поверить в это чудесное завершение этого страшного происшествия», — написала Мишонова в своем Telegram-канале.

О происшествии стало известно накануне. Из окна расположенной на шестом этаже квартиры выпали два брата. Мальчики выжили, у них диагностировали ушибы:в частности, у младшего сотрясение мозга. Их доставили в больницу в Люберцах.

По данным источника «Известий», на момент происшествия в квартире не было родителей: отец вышел в магазин, мать была на работе.

По факту случившегося Следственный комитет инициировал проверку.

 

Фото:   pixabay

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