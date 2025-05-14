В Волжском районе столкнулись два большегруза  

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Сотрудники полиции и противопожарной службы Самарской области работали на месте ДТП в Волжском районе.

По предварительным данным собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 14 мая в 13:15 час. на 30-м километре автодороги «Самара-Пугачёв-Энгельс-Волгоград», водитель большегруза Mercedes в условиях дождя, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля, допустил столкновение с большегрузом Sitrak.

Участники ДТП за медицинской помощью не обращались, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО