Во дворе у дедушки: в Крыму ротвейлеры загрызли 10-летнюю девочку

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении дедушки 10-летней девочки, погибшей в результате нападения собак во дворе частного дома в Советском районе Крыма, сообщила в среду журналистам представитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, передает ТАСС.

"Кировским межрайонным следственным отделом установлено, что две девочки в возрасте 10 и 14 лет гостили у дедушки на майских праздниках в поселке Советский. Днем 10 мая мужчина, содержащий во дворе частного дома двух взрослых собак породы ротвейлер, выпустил их из вольера. Когда 10-летняя девочка вышла во двор, собаки напали на нее, причинив тяжелые рваные раны. Пострадавшую оперативно доставили в медучреждение, где вечером того же дня она умерла во время операции", - сказала Постнова.

В рамках дела будет дана оценка содержанию животных и принимаемым хозяином мерам безопасности, с привлечением специалистов ветеринарной службы будет решаться вопрос дальнейшей судьбы собак.

"По указанию руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева инициирована подготовка писем в адрес глав муниципальных образований о проверке совместно с уполномоченными ведомствами владельцев опасных пород собак, проявлении законодательной инициативы на предмет упорядочения их содержания в домашних условиях и привлечения к ответственности. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства ведомства", - добавила Постнова.

Уточняется, что хозяина собак подозревают в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст.109 УК РФ).

В пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что ход расследования поставлен на контроль, также надзорный орган проводит проверку. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства об ответственном обращении с животными, соблюдению ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил. Кроме того, будет проверено исполнение органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также дана правовая оценка действиям законных представителей ребенка", - сообщается в пресс-релизе.

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