В Жигулевске на девушку свалилась наледь с крыши многоквартирного дома

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С крыши многоквартирного дома в Жигулевске, произошел сход наледи, в результате которого пострадала девушка. Потерпевшей оказана необходимая медицинская помощь, угроза для ее жизни и здоровья отсутствует, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО