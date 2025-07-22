В Волжском районе фура DAF съехала в кювет

Сегодня в 05:14 на 42 километре трассы А-300 произошло ДТП. Оперативно к месту происшествия выехали дежурный караул пожарно-спасательной части № 128 Отряда № 46 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.
По прибытии было установлено, что произошел съезд в кювет фуры DAF. К сожалению, пострадал водитель транспортного средства.
В ходе аварийно-спасательных работ нашими силами была отключена система электропитания большегруза и проведен сбор информации.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.
Фото: ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»