В Волжском районе фура DAF съехала в кювет

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Сегодня в 05:14 на 42 километре трассы А-300 произошло ДТП. Оперативно к месту происшествия выехали дежурный караул пожарно-спасательной части № 128 Отряда № 46 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

По прибытии было установлено, что произошел съезд в кювет фуры DAF. К сожалению, пострадал водитель транспортного средства.

В ходе аварийно-спасательных работ нашими силами была отключена система электропитания большегруза и проведен сбор информации.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.



Фото: ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»