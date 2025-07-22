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В Волжском районе фура DAF съехала в кювет

22 июля 2025 17:05
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К сожалению, пострадал водитель.

Сегодня в 05:14 на 42 километре трассы А-300 произошло ДТП. Оперативно к месту происшествия выехали дежурный караул пожарно-спасательной части № 128 Отряда № 46 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

По прибытии было установлено, что произошел съезд в кювет фуры DAF. К сожалению, пострадал водитель транспортного средства.

В ходе аварийно-спасательных работ нашими силами была отключена система электропитания большегруза и проведен сбор информации.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.
 

Фото:  ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

 

 

Теги: ДТП

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