В Тольяттинском магазине мужчина забрал комплект постельного белья и убежал, оттолкнув продавцов

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В полицию Тольятти обратилась администратор одного из магазинов города. Женщина сообщила, что несколько минут назад мужчина положил комплект постельного белья стоимостью около 2 тысяч рублей в рюкзак и, не оплачивая, оттолкнув продавцов, убежал из торговой точки.

Оперативный дежурный уточнил у заявителя приметы грабителя и направление, в котором он скрылся, направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу.

Полицейские опросили работников магазина, произвели осмотр помещения, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в магазине. Оперуполномоченные посетили места концентрации ранее судимых лиц, проверили на причастность к хищению жителей и гостей города, привлекавшихся к уголовной ответственности. В одной из проверяемых квартир внимание оперуполномоченных привлек комплект постельного белья в фабричной упаковке, схожий по описанию с похищенным, который лежал среди разбросанных вещей. Оперуполномоченные установили, что принес белье в квартиру безработный местный житель 1996 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Мужчину задержали в Комсомольском районе города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что похищенный товар хотел продать, но не успел, так как его задержали полицейские. Так же мужчина сообщил оперуполномоченным, что воровство – это его единственная профессия, а одеждой охотника камуфляжного цвета при совершении хищений он пользовался, в целях конспирации, чтоб не вызывать подозрение продавцов.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района, СУ УМВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Похищенное возвращено законному владельцу.