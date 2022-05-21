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В Тольятти женщина в ходе конфликта с мужчиной нанесла повреждения его автомобилю

21 мая 2022 14:00
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В Тольятти женщина в ходе конфликта с мужчиной нанесла повреждения его автомобилю

В полицию Тольятти поступило сообщение от местного жителя о повреждении легкового автомобиля.

Прибывшим на место происшествия полицейским заявитель 1988 года рождения пояснил, что неизвестная женщина в ходе конфликта нанесла повреждения его автомобилю: на водительской двери имеются вмятины со следами от каблуков женской обуви.

Между участниками дорожного движения – владельцем поврежденного транспортного средства и женщиной-водителем отечественного автомобиля произошел конфликт из-за движения по внутриквартальному проезду. Местная жительница 1989 года рождения нанесла удары ногой по двери автомобиля потерпевшего и, припарковав свой автомобиль, ушла.

Участковые уполномоченные полиции опросили злоумышленницу, которая пояснила, что мотивом для совершения правонарушения стало то, что она опаздывала на работу, а автомобиль мужчины мешал проезду.

Заявитель предоставил документы, согласно которым причиненный ему ущерб составил более 20 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ущерб причиненный потерпевшему подозреваемая возместила в полном объеме.

 

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