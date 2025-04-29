В Тольятти задержан автоугонщик

97

В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России городу Тольятти за помощью обратился 21-летний местный житель, который сообщил об угоне принадлежавшего ему автомобиля ВАЗ-2106 с парковки, расположенной у жилого дома.

Оперуполномоченные, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника.

В это время, находившийся неподалеку от места происшествия на маршруте патрулирования экипаж патрульно-постовой службы полиции обратил внимание на автомобиль, припаркованный в одном из дворов Автозаводского района. Описание машины совпадало с приметами разыскиваемой. Недалеко от автомобиля находился мужчина, также схожий с описанием по ориентировке. Полицейские задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как установлено сотрудниками органов внутренних дел, предполагаемый злоумышленник - 30-летний местный житель, в прошлом судимый за кражу и разбойное нападение. В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал. Он пояснил, что хотел доехать до дома и поэтому воспользовался первым попавшемся автомобилем. Мужчина разбил боковое стекло, затем завел автомобиль с помощью замыкания проводов, после чего уехал. Когда он добрался до дома, то сразу же был задержан полицейскими.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время транспортное средство возвращено законному владельцу.