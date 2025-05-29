В Тольятти задержали 14-летнего подростка, подозреваемого в угоне автомобиля

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В полицию Тольятти за помощью обратилась местная жительница 1958 года рождения, которая сообщила, что обнаружила отсутствие на парковке своего автомобиля Lada Priora.

Оперативный дежурный уточнил у заявителя цвет, особые приметы и регистрационный номер транспортного средства, после чего ориентировал на розыск похищенного автомобиля наружные службы полиции, Росгвардии и работников организаций правоохранительной направленности.

На основании собранных данных полицейские предположили, что к хищению автомобиля может быть причастен судимый в прошлом году за аналогичное преступление подросток, проживающий неподалеку.

Располагая информацией о возможных местах нахождения 14-летнего местного жителя, полицейские задержали молодого человека. В присутствии законных представителей его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что заметил незакрытую дверь автомобиля и решил покататься.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Во время оперативных мероприятий оперативники разыскали автомобиль потерпевшей. Транспортное средство возвращено законной владелице.