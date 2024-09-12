В Тольятти за серию краж, грабежей и разбоев осужден особо опасный рецидивист

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Комсомольский районный суд вынес приговор в отношении 26-летнего жителя г. Тольятти. Он признан виновным в совершении 39 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением оружия).

Судом установлено, что подсудимый, не имея постоянного источника дохода, в период с сентября по октябрь 2023 года систематически совершал кражи, мелкие хищения имущества, а также грабежи из продуктовых магазинов на территории города Тольятти.

Он же, совершил разбой в октябре 2023 года. В ходе ссоры с приятелем на фоне распития спиртных напитков он, демонстрируя кастет и угрожая его применением, отобрал сотовый телефон.

Ранее подсудимый совершил более 60 преступлений, за что был судим 21 раз.

Прокурор просил суд учесть при назначении наказания наличие особо опасного рецидива в действиях подсудимого, а также взыскать в пользу потерпевших причиненный ущерб на общую сумму более 180 тысяч рублей.

Су с учетом позиции прокурора назначил подсудимому наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима и взыскал сумму причиненного ущерба, сообщает облпрокуратура.