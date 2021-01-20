В Тольятти СК начал доследственную проверку по сообщению о массовом отравлении школьников

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20 декабря 2021 года в средствах массовой информации опубликованы данные о том, что у учащихся школы № 75 города Тольятти выявлены признаки отравления.

По данному факту следственным управлениям Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результат проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области