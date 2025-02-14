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В Тольятти пытаются спасти забежавшего в город косуленка

14 февраля 2025 13:28
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В Тольятти пытаются спасти забежавшего в город косуленка

В середине февраля в Тольятти приключился необычный случай. Местные заметили в городе дикое животное и поделились в соцсетях кадрами. Оказалось, в Автоград забрела косуля. Сердобольные граждане обеспокоились судьбой лесного жителя и забили тревогу. К счастью, спецслужба поймала животное, теперь за его жизнь борются ветврачи. 

ЧП случилось в четверг, 13 февраля, в Тольятти. Горожане заметили косулю в Автозаводском районе в первом часу дня. Очевидцы опубликовали кадры, где видно, как дикое животное разгуливает по Автограду. Со слов интернет-пользователей, косуля бегала по Приморскому бульвару.

Чуть позже животное увидели на той же улице, но уже во дворе жилого дома.

Уже в четвертом часу вечера того же дня косуленка оперативно отыскали и поймали. 

Заблудившимся лесным обитателем оказался двухлетний самец. 

На теле косуленка явные следы от сильного удара автомобилем. Ему оказали помощь и пока наблюдают за состоянием, сообщает Самара-КП. 

Фото: pxhere.com

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