В Тольятти пытаются спасти забежавшего в город косуленка

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В середине февраля в Тольятти приключился необычный случай. Местные заметили в городе дикое животное и поделились в соцсетях кадрами. Оказалось, в Автоград забрела косуля. Сердобольные граждане обеспокоились судьбой лесного жителя и забили тревогу. К счастью, спецслужба поймала животное, теперь за его жизнь борются ветврачи.

ЧП случилось в четверг, 13 февраля, в Тольятти. Горожане заметили косулю в Автозаводском районе в первом часу дня. Очевидцы опубликовали кадры, где видно, как дикое животное разгуливает по Автограду. Со слов интернет-пользователей, косуля бегала по Приморскому бульвару.

Чуть позже животное увидели на той же улице, но уже во дворе жилого дома.

Уже в четвертом часу вечера того же дня косуленка оперативно отыскали и поймали.

Заблудившимся лесным обитателем оказался двухлетний самец.

На теле косуленка явные следы от сильного удара автомобилем. Ему оказали помощь и пока наблюдают за состоянием, сообщает Самара-КП.

Фото: pxhere.com