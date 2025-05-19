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В Тольятти после застолья гость обокрал хозяйку квартиры

19 мая 2025 13:35
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В Тольятти после застолья гость обокрал хозяйку квартиры

Добычей злоумышленника стала бытовая техника.

В начале мая текущего года в дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району У МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась  местная  жительница  1984  года рождения. Женщина сообщила, что из ее квартиры похищена  бытовая техника на сумму более 20 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел, прибывшие по указанному адресу, осмотрели место происшествия, изъяли предметы и следы, установили и опросили очевидцев. Со слов пострадавшей полицейские выяснили, что личное имущество пропало после застолья, проходившего в ее квартире.

Оперативники установили, что к краже может быть причастен безработный, ранее судимый за мошенничество местный житель 1991 года рождения. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину на территории Комсомольского района и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что хищение совершил на следующий день после застолья, когда хозяйка квартиры ушла на работу. Кухонную бытовую технику он сдал в ломбард, а денежные средств потратил на личные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Сотрудники уголовного розыска продолжают мероприятия по розыску похищенного имущества. В настоящее время судом по ходатайству органа следствия  подозреваемому   избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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