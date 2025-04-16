В Тольятти бывший сотрудник полиции обвинен в посредничестве во взяточничестве

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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника смены дежурной части отдела полиции по Автозаводскому району № 2 УМВД России по городу Тольятти, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 5 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, в период с августа по ноябрь 2024 года обвиняемый, находясь возле одного из торговых центров города Тольятти, получил от местного жителя, действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий, денежные средства в размере 60 тысяч рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за оказание содействия в назначении более мягкого наказания за совершенное последним административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения), и передачу дела на рассмотрение в мировой суд.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.