В Тольятти будут судить подростков, которые избивали сверстников

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Причина — неподобающий, по мнению детей, внешний вид.

«По версии следствия, в октябре 2024 года двое подростков посчитали неправильной длину волос у двух других несовершеннолетних и их манеру одеваться. Они заранее сговорились, затеяли ссору и нанесли им множественные удары руками и ногами», — рассказали в надзорном ведомстве.

Инцидент, о котором идет речь, произошел у ЖК «Мечта» в Ставропольском районе, который расположен недалеко от села Ягодное в октябре 2024 года. Происходившее несовершеннолетние снимали на камеру мобильного телефона. Видео тогда разлетелось по соцсетям.

В «Мечте» тогда жаловались, что дети время от времени третируют жителей массива. Также они сообщили, что уже обращались к силовикам, но поначалу в возбуждении дела людям отказали, пишет 63.ру.

«Подростки неоднократно избивают детей разных возрастов, занимаются разбоем. Родители месяц бьются, ходят в разные инстанции. Но следователь не нашла состава преступления для 14-летнего, в возбуждении дела отказали. А у мальчика сломан нос», — сообщили в соцсетях.

Прокурор Ставропольского района выявил неполноту проведенной проверки, отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и направил материал на дополнительную проверку в полицию. И вот, спустя несколько месяцев, уголовное дело передали в Ставропольский районный суд — там будут проходить заседания.

«В интересах потерпевших к законным представителям несовершеннолетних обвиняемых предъявлено исковое заявление о возмещении морального вреда в размере 200 тысяч рублей», — прокомментировали в прокуратуре Самарской области.