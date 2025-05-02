В Тольятти безработная девушка украла велосипед

144

В полицию Тольятти обратился за помощью местный житель. Мужчина рассказал полицейским о пропаже велосипеда стоимостью более 11 тысяч рублей, который он оставил на лестничной площадке многоквартирного дома, расположенного на улице Офицерской.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили, что схожий по описанию с похищенным велосипед реализован через один из комиссионных магазинов. Изъяв и изучив необходимую документацию сотрудники полиции выяснили, что к хищению может быть причастна ранее не судимая безработная 23-летняя местная жительница, установили ее местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции.

В ходе опроса женщина созналась в содеянном и пояснила, что увидела велосипед, который не был пристегнут специальным замком, когда уходила от знакомых, и решила его похитить, чтобы сдать в ломбард. Вырученные денежные средства задержанная потратила на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г. Тольятти в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Расследование продолжается.