В Сызранском районе в попутном направлении столкнулись два большегруза

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23 сентября, вечером, в Сызранском районе на 895 километре трассы М-5 в попутном направлении столкнулись два большегруза.

Водитель второго автомобиля оказался зажатым в кабине тягача.

В результате аварии он получил перелом ноги и многочисленные ушибы.

Потребовалась помощь спасателей.

К месту ДТП был направлен Поисково-спасательный отряд Сызрани.

"Используя гидравлический инструмент, спасатели извлекли пострадавшего из кабины аварийного автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе ПСС СО.

Фото: ПСС СО