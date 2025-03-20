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В Сызрани у дома на проспекте Космонавтов оперативники изъяли 14 свертков с наркотиком

20 марта 2025 12:47
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В Сызрани у дома на проспекте Космонавтов оперативники изъяли 14 свертков с наркотиком

Сотрудникам полиции поступила информация о том, что ранее судимый за имущественные преступления житель Сызрани 1990 года рождения причастен к сбыту запрещенных веществ.

Для проверки информации полицейские организовали мероприятия и задержали мужчину в Сызрани на ул. Декабристов.  В присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли у местного жителя сверток с порошкообразным веществом. Кроме того, в телефоне задержанного  сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили координаты тайника – закладки. После чего на участке местности возле многоквартирного дома на проспекте Космонавтов оперативники изъяли 14 свертков с веществом.

Изъятое оперуполномоченные направили в эксперто-криминалистический отдел МУ МВД России «Сызранское». По результатам исследования установлено, что изъятое – запрещенные вещества синтетического происхождения, общей массой около 6 граммов.

В ходе опроса 35-летний задержанный пояснил, что наркотики приобрел в Интернете для личного использования и с целью последующего сбыта, но не смог довести свой противоправный умысел до конца, так как его задержали полицейские.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении местного жителя возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.228.1 УК РФ (приготовление к сбыту наркотических средств в крупном размере), ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

Сотрудники полиции продолжают работу по установлению причастности местного жителя к незаконному обороту запрещенных веществ, а также канала поставки наркотиков в Самарскую область. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: Стоп Наркотик

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