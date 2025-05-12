В Сызрани тушили горящий камыш и нашли тело человека

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В воскресенье, 11 мая, в Сызрани, во время тушения камыша, горевшего в пойме реки Кубры на площади 500 квадратных метров, был найден разложившийся труп человека.

О страшной находке рассказал КТВ-ЛУЧ со ссылкой на Телеграмм-канал «Сызрань Today 18+», в котором были опубликованы фотографии черепа и костей в некой одежде.

Как пишет КТВ-ЛУЧ, в следственных органах подтвердили факт обнаружения на месте пожара человеческих останков. Кому они принадлежат, пока не известно. В издании сообщили, что подробности станут известны в ближайшее время.