В Сергиевском районе задержали подозреваемую в незаконном хранении марихуаны

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В ходе допроса ранее судимая за кражу женщина пояснила, что хранила наркосодержащее растение для личного употребления, без цели сбыта.

Оперуполномоченным группы по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Сергиевскому району поступила информация о том, что 27-летняя жительница городского поселения Суходол может быть причастна к незаконному обороту наркотических средств.

Оперативники задержали женщину на одной из улиц городского поселения Суходол. В ходе личного досмотра в присутствии понятых в кармане куртки полицейские обнаружили и изъяли пакет с веществом растительного происхождения. Изъятое направили на экспертизу, а местную жительницу доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Проведенное в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области исследование показало, что вещество является наркотическим средством - марихуаной, общей массой более 30 граммов, что относится к значительному размеру.

В ходе допроса ранее судимая за кражу женщина пояснила, что хранила наркосодержащее растение для личного употребления, без цели сбыта.

В ходе общения с подозреваемой полицейские выявили у нее признаки опьянения, вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, по результатам которого собрали в отношении задержанной материал об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств без назначения врача). Решением Мирового судьи женщине назначено наказание в виде наложения штрафа в размере четырех тысяч рублей.

Отделением дознания территориального органа внутренних дел в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в значительном размере). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Расследование продолжается.

Каждый неравнодушный гражданин может круглосуточно сообщить о ставших ему известных фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка. Сообщить информацию можно в дежурные части территориальных органов внутренних дел или по телефону 102.