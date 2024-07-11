В селе Самарской области приставы добились ремонта детской площадки

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Судебные приставы Самарской области добились того, чтобы организация, занимавшаяся обустройством детской игровой площадки, укрепила опоры качелей и тренажеров, а также восстановила на ней прорезиненное покрытие.

Администрация одного из сельских поселений Самарской области обратилась в суд с исковым заявлением в отношении организации, которая занималась обустройством одной из детских площадок. Дело в том, что в пределах гарантийного срока администрацией было выявлено, что трубчатые опоры детских качелей и уличных тренажеров плохо забетонированы и оттого неустойчивы, а также возле них нарушено прорезиненное покрытие.

Суд требование администрации удовлетворил и обязал организацию недостатки устранить. Судебные приставы Красноярского района возбудили в отношении компании соответствующее исполнительное производство.

В связи с тем, что в срок для добровольного исполнения судебного решения организация недостатки на детской площадке не устранила, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

Принятые меры побудили организацию забетонировать трубчатые столбы опоры у детских качелей и спортивных тренажеров и восстановить прорезиненное покрытие. Детская площадка стала вновь безопасной.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.