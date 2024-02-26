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В селе Корнеевка в Алексеевском районе горел дом

26 февраля 2024 10:39
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В селе Корнеевка в Алексеевском районе горел дом

25 февраля в 16 часов 00 минут на пульт дежурного диспетчера пожарно-спасательной части № 116 пожарно-спасательного отряда № 48 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в селе Корнеевка Алексеевского района. Пожарный расчет в количестве шести человек на двух пожарных автомобилях-автоцистернах выехал к месту вызова. Диспетчером пункта связи части к месту пожара также были вызваны службы жизнеобеспечения района. По прибытии на место начальник караула сообщил, что горит частный дом. На тушение были поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы, всего были задействованы 6 человек личного состава. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. В ходе тушения была обнаружена погибшая женщина. В 16 часов 36 минут была зафиксирована локализация пожара, в 16 часов 51 минуту – ликвидация открытого горения, в 18 часов 55 минут – полная ликвидация пожара. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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