В селе Хрящевка мужчина до смерти избил собутыльника

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Следственным отделом Жигулевска возбуждено уголовное дело в отношении жителя Ставропольского района 1977 года рождения по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

"4 января в одном из частных домов в селе Хрящевка Ставропольского района Самарской области, было обнаружено тело мужчины 1981 года рождения с многочисленными травмами в области головы и туловища", - сообщает пресс-служба СУ СК СО.

По подозрению в совершении преступления задержан хозяин дома, который пояснил, что он ранее был знаком с погибшим. В ходе распития спиртных напитков между мужчинами возникла ссора, переросшая в драку, в ходе которой подозреваемый нанес мужчине множественные удары в область расположения жизненно важных органов. Позднее потерпевший скончался от полученных травм.

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СК СО