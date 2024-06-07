В Самарской области сотрудники Росгвардии уничтожили артиллерийский снаряд

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Сотрудники группы разминирования ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области обследовали и уничтожили артиллерийский снаряд



В дежурную часть Управления Росгвардии по Самарской области поступило сообщение об обнаружении в лесополосе недалеко от села Каменный Брод на территории Красноармейского района предмета, похожего на артиллерийский снаряд. На место происшествия выехала группа разминирования ОМОН «Утес» (г. Самара).



По прибытии специалисты осмотрели найденный предмет и идентифицировали его как 122 мм осколочно-фугасный снаряд. Учитывая то, что боеприпас представлял опасность для окружающих, взрывотехники ОМОН Росгвардии, соблюдая все требования безопасности, уничтожили снаряд накладным зарядом на месте обнаружения.