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В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции оказали доврачебную помощь женщине с ножевым ранением

12 января 2025 11:16
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В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции оказали доврачебную помощь женщине с ножевым ранением

В середине декабря прошлого года в дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулевску от неравнодушных граждан поступило сообщение о шуме и криках, доносящихся из одной из квартир. Оперативный дежурный дежурной части незамедлительно направил по указанному адресу следственно-оперативную группу и ближайшие автопатрули.

Инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, первые прибывшие на место происшествия, обнаружили в комнате истекающую кровью женщину, оказали ей первую доврачебную помощь и вызвали медиков, после чего задержали находящегося в квартире супруга местной жительницы – буйного мужчину, от которого исходил резкий запах алкоголя.

Полицейские доставили 55-летнего задержанного в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

В ходе опроса ранее не судимый мужчина сознался в содеянном и пояснил, что во время распития спиртных напитков между ним и потерпевшей возникла ссора, в ходе которой он не совладал с эмоциями, схватил лежавший на столе нож и ударил женщину в область живота.  

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшей 1970 года рождения причинен тяжкий вред.

Возбуждено уголовное дело.

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