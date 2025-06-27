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В Самарской области сбили четвертый БПЛА за неделю

27 июня 2025 10:30
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В Самарской области сбили четвертый БПЛА за неделю

27 июня была предпринята попытка атаки БПЛА на промышленное предприятие в городе Новокуйбышевске. В небе был сбит один летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Самарской области.

По словам главы региона, на месте инцидента оперативно работают все необходимые службы, угрозы для жизни и здоровья людей нет, пострадавших нет, пишет ГТРК-Самара.

Рано утром 27 июня в Самаре экстренно объявили угрозу атаки БПЛА, в результате введённых мер безопасности приостановлена работа гражданской авиации в аэропорту Курумоч.

Время снятия ограничений будет сообщено дополнительно. Власти призывают жителей региона сохранять спокойствие и следить за официальными каналами информирования.

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