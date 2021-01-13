В Самарской области после пожара нашли тела троих человек

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В ночь с 12 на 13 января 2021 года после тушения пожара в жилом доме, расположенном по улице Телеши в селе Тамбовка Большеглушицкого района Самарской области, обнаружены тела женщины, 1953 года рождения, ее сына, 1988 года рождения и его сожительницы, 1985 года рождения, без признаков жизни.

В настоящее время по данному факту Большеглушицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, назначены пожаро-техническая и судебно – медицинские экспертизы. По предварительным данным, пожар произошел из-за перегрева печи. По результатам проверки будет принято процессуальное решения, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.