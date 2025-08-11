В Самарской области мужчину задержали с поддельными водительскими правами

118

В мае текущего года во время несения службы на 53 км а/д «Самара - Большая Черниговка» вблизи села Подъем Михайловка сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по Волжскому району остановили для проверки документов у водителя автомобиль ВАЗ 2114, под управлением 36-летнего уроженца одной из соседних республик. Мужчина предъявил полицейским национальное водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников сомнения в его подлинности.

По результатам исследования установлено, что формуляр выполнен комбинированным способом, отличным от имеющегося описания способа изготовления национального водительского удостоверения. Изображения нанесены способом цветной струйной печати, фрагмент визуализированного рельефного изображения ламинирующей пленки на лицевой стороне бланка имитирован путем термического воздействия на пластик ламинирующей пленки, что не соответствует образцу, а, следовательно, имеет признаки подделки.

По данным полицейских, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, состоящий на миграционном учете по месту пребывания и проживающий в настоящее время на территории муниципального района Волжский, приобрел поддельное водительское удостоверение в октябре 2023 года, через Интернет за 10 000 рублей.

Отделом дознания Отдела МВД России по Волжскому району мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Уголовное дело с обвинительным актом в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу.

Волжский районный суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения мужчине обвинительного приговора. С учётом всех обстоятельств по делу, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.