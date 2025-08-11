Я нашел ошибку
Главные новости:
В России в июле большинство социально значимых продуктов подешевело на 3,7%
В Самарской области завершилась Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»
Без прав влетел в столб: в Самаре в ДТП пострадали водитель и пассажиры
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
Более 10 000 тольяттинцев и гостей из десятков городов России посетили мультиспортивный фестиваль Bombbar Fest,
В Самаре за нарушения на маршруте №480 оштрафовали перевозчика
В Самарской области задержали этническую наркобанду
В Самаре только 3% родителей первоклассников за мужчин-педагогов в начальной школе
В Самарской области мужчину задержали с поддельными водительскими правами

11 августа 2025 11:30
118
В мае текущего года во время несения службы на 53 км а/д «Самара - Большая Черниговка» вблизи села Подъем Михайловка сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по Волжскому району остановили для проверки документов у водителя автомобиль ВАЗ 2114, под управлением 36-летнего уроженца одной из соседних республик. Мужчина предъявил полицейским национальное водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников сомнения в его подлинности.

По результатам исследования установлено, что формуляр выполнен комбинированным способом, отличным от имеющегося описания способа изготовления национального водительского удостоверения. Изображения нанесены способом цветной струйной печати, фрагмент визуализированного рельефного изображения ламинирующей пленки на лицевой стороне бланка имитирован путем термического воздействия на пластик ламинирующей пленки, что не соответствует образцу, а, следовательно, имеет признаки подделки.

По данным полицейских, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, состоящий на миграционном учете по месту пребывания и проживающий в настоящее время на территории муниципального района Волжский, приобрел поддельное водительское удостоверение в октябре 2023 года, через Интернет за 10 000 рублей.

Отделом дознания Отдела МВД России по Волжскому району мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Уголовное дело с обвинительным актом в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу.

Волжский районный суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения мужчине обвинительного приговора. С учётом всех обстоятельств по делу, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

