В Самарской области молодой человек почти 1,5 млн рублей отдал мошенникам

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В Самарской области мужчина стал жертвой мошенников, которые обманули его на 1 440 000 рублей.



В отдел полиции Самарской области обратился 27-летний местный житель с заявлением о хищении.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что мужчине поступил звонок в мессенджере от неизвестного номера, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил местного жителя, что обязательно нужно проверить денежные средства на подлинность и декларировать свои доходы и для сохранности необходимо срочно перевести средства на “безопасный счет”.

Мужчина выполнил все требования злоумышленника и перевел все свои накопления на указанные реквизиты. После чего мошенник перестал выходить на связь и потерпевший понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.