Я нашел ошибку
Главные новости:
Студентам местного колледжа напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.
Госавтоинспекторы и общественники в Похвистнево провели профилактическую встречу со студентами
Будьте внимательны и осторожны!
17 мая местами в Самарской области ожидается гроза со шквалистым ветром
Мошенники убедили его проверить денежные средства на подлинность и декларировать свои доходы и для сохранности необходимо срочно перевести средства на “безопасный счет”.
В Самарской области молодой человек почти 1,5 млн рублей отдал мошенникам
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +22, +24°С.
18 мая в регионе без осадков, до +26°С
В Тольятти подросток на питбайке столкнулся с легковушкой
В Тольятти подросток на питбайке столкнулся с легковушкой
Первая шестидневная неделя в этом году ожидает россиян осенью
Первая шестидневная неделя в этом году ожидает россиян осенью
На улице Георгия Димитрова в Самаре временно изменится схема движения транспорта
На улице Георгия Димитрова в Самаре временно изменится схема движения транспорта
Развлекательная программа будет на матче «Крылья Советов» – «Спартак»
Развлекательная программа будет на матче «Крылья Советов» – «Спартак»
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.77
0.46
EUR 90.71
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает гостей на "День зоопарка"
Самарский театр драмы присоединится к Ночи музеев
17 мая посетители СОУНБ смогут принять участие во Всероссийской акции «Ночь музеев – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области молодой человек почти 1,5 млн рублей отдал мошенникам

17 мая 2025 15:12
107
Мошенники убедили его проверить денежные средства на подлинность и декларировать свои доходы и для сохранности необходимо срочно перевести средства на “безопасный счет”.

В Самарской области мужчина стал жертвой мошенников, которые обманули его на 1 440 000 рублей.

В отдел полиции Самарской области обратился 27-летний местный житель с заявлением о хищении.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что мужчине поступил звонок в мессенджере от неизвестного номера, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил местного жителя, что обязательно нужно проверить денежные средства на подлинность и декларировать свои доходы и для сохранности необходимо срочно перевести средства на “безопасный счет”.

Мужчина выполнил все требования злоумышленника и перевел все свои накопления на указанные реквизиты. После чего мошенник перестал выходить на связь и потерпевший понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На улице Георгия Димитрова в Самаре временно изменится схема движения транспорта
17 мая 2025  13:47
На улице Георгия Димитрова в Самаре временно изменится схема движения транспорта
178
Развлекательная программа будет на матче «Крылья Советов» – «Спартак»
17 мая 2025  13:36
Развлекательная программа будет на матче «Крылья Советов» – «Спартак»
183
В Самаре временно изменили схему движения троллейбусов №17
17 мая 2025  12:20
В Самаре временно изменили схему движения троллейбусов №17
170
Уже сегодня Самара присоединится к Всероссийской культурной акции «Ночь музеев»
17 мая 2025  11:01
Уже сегодня Самара присоединится к Всероссийской культурной акции «Ночь музеев»
212
В Жигулёвском государственном природном заповеднике открылся экологический парк «Натуралист»
16 мая 2025  13:59
В Жигулёвском государственном природном заповеднике открылся экологический парк «Натуралист»
449
Весь список