А Самарской области КАМАЗ сбил детей и уехал

137

28 января на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими. При этом 4 человек получили ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло в 06:40 в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем Камаз-53504, двигаясь по 6 км автодороги Вязники - Коханы, в направлении села Вязники, допустил наезд на несовершеннолетних пешеходов 2006 и 2010 годов рождения, после чего скрылся с места ДТП. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения, были доставлены в медицинское учреждение, где им назначено стационарное лечение. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, псообщает облМВД.