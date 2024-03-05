В Самарской области из-за подозрительного предмета остановили поезда

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Во вторник, 5 марта, на участке железной дороги в Самарской области было приостановлено движение поездов.

Как сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, инцидент произошел на перегоне "Жигулевское Море" – "Химзаводская".

Решение о временном закрытии участка связано с обнаружением на железнодорожной инфраструктуре постороннего предмета.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые оперативные мероприятия.

В РЖД уже предупредили о том, что ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов.

Напомним, что накануне утром неизвестные злоумышленники попытались взорвать опору моста через реку Чапаевка на перегоне "Звезда" – "Чапаевск" Куйбышевской железной дороги, пишет Смотрим.