В Самарской области из-за подозрительного предмета остановили поезда

Во вторник, 5 марта, на участке железной дороги в Самарской области было приостановлено движение поездов.
Как сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, инцидент произошел на перегоне "Жигулевское Море" – "Химзаводская".
Решение о временном закрытии участка связано с обнаружением на железнодорожной инфраструктуре постороннего предмета.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые оперативные мероприятия.
В РЖД уже предупредили о том, что ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов.
Напомним, что накануне утром неизвестные злоумышленники попытались взорвать опору моста через реку Чапаевка на перегоне "Звезда" – "Чапаевск" Куйбышевской железной дороги, пишет Смотрим.