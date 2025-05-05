В Самарской Луке нашли незаконную базу отдыха

Я нашел ошибку
Главные новости:
Он, превышая свои должностные полномочия, дал разрешения на захоронения более 2 тысяч умерших на участках, относящихся к землям лесного фонда.
Бывший глава городского поселения Волжский предстанет перед судом
В Самаре ночью +12, +14°С, днем +20, +22°С.
6 мая в регионе небольшой дождь, возможна гроза, до +24°С
Ожидаемое количество участников – более 200 зрителей, в т.ч. ветераны ВОВ и др. войн, участники СВО, родители и сопровождающие лица).
В Самаре состоится инклюзивный фестиваль гимнастики "Шог в будущее"
Как сообщил генеральный директор "Экологии", машины направили на участки, где есть наибольшее количество жалоб на вывоз отходов.
В Самарской области на линию вышли 30 новых мусоровозов
В Тольятти увековечили память военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Максима Пустозвонова.
В Самарской области увековечили память военнослужащего Росгвардии
Подсветка самарской телебашни будет работать с момента наступления сумерек до 24:00.
Самарская телебашня включит праздничную иллюминацию в День радио
Не ждите симптомов — болезни могут «молчать».
Самарский врач-терапевт рассказала о важности прохождения диспансеризации для лиц старше 60 лет
Для роста объемов выпуска спортивного оборудования.
Самарская компания ФСИ «Аналитика» осваивает инструменты бережливого производства
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.49
-0.07
EUR 92.84
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» прочитают стихи Твардовского и откроют выставку «Бессмертный полк»
В губернии прошла серия мастер-классов от чемпионов и призеров Олимпийских игр по баскетболу
СОУНБ проведет танцевальный вечер "Майская вечерка"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской Луке нашли незаконную базу отдыха

5 мая 2025 13:31
119
В Самарской Луке нашли незаконную базу отдыха

Прокуратура Самарской области провела проверку исполнения требований земельного законодательства.

Установлено, что организация, специализирующаяся на управлении недвижимым имуществом, в отсутствие правоустанавливающих документов занимает земельный участок площадью более 4 га, расположенный на берегу р. Волги в рекреационной зоне. На участке с 2021 по 2024 год была незаконно организована работа базы отдыха.

Данная природная территория находится в Волжском районе Самарской области в рекреационной зоне в границах «Национального парка «Самарская Лука» и относится к особо охраняемой.

В целях восстановления законности прокуратура обратилась в суд с иском об истребовании из незаконного владения земельного участка и об освобождении от построек.

Арбитражным судом Самарской области требования прокурора удовлетворены.

Исполнение судебного акта взято прокуратурой на контроль.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самару прибыл «Паровоз Победы»
5 мая 2025  12:55
В Самару прибыл «Паровоз Победы»
197
На территории Самары введено временное ограничение движения транспорта в Самарском и Ленинском районах
5 мая 2025  10:03
На территории Самары введено временное ограничение движения транспорта в Самарском и Ленинском районах
300
Более 3 тысяч объектов благоустроят ресурсоснабжающие организации Самары
5 мая 2025  09:55
Более 3 тысяч объектов благоустроят ресурсоснабжающие организации Самары
207
в 2025-м в Самаре «Бессмертный полк» снова пройдет в привычном, очном формате
2 мая 2025  11:28
В 2025-м в Самаре «Бессмертный полк» снова пройдет в привычном, очном формате
702
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем весны и труда
1 мая 2025  11:41
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Весны и Труда
699
Весь список