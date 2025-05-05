В Самарской Луке нашли незаконную базу отдыха

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Прокуратура Самарской области провела проверку исполнения требований земельного законодательства.

Установлено, что организация, специализирующаяся на управлении недвижимым имуществом, в отсутствие правоустанавливающих документов занимает земельный участок площадью более 4 га, расположенный на берегу р. Волги в рекреационной зоне. На участке с 2021 по 2024 год была незаконно организована работа базы отдыха.

Данная природная территория находится в Волжском районе Самарской области в рекреационной зоне в границах «Национального парка «Самарская Лука» и относится к особо охраняемой.

В целях восстановления законности прокуратура обратилась в суд с иском об истребовании из незаконного владения земельного участка и об освобождении от построек.

Арбитражным судом Самарской области требования прокурора удовлетворены.

Исполнение судебного акта взято прокуратурой на контроль.