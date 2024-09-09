В Самаре задержали высокопоставленного судебного пристава

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Сотрудники СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении врио начальника отделения судебных приставов Самарского района Самары. По версии следствия, она причастна к незаконной отмене взысканий денег должников.

"В частности, известен эпизод за 2021 год, когда, по версии следствия, Борзых приняла в работу исполнительное производство и, не имея оснований по ст. 101 ФЗ "Об исполнительном производстве", отменила постановление о взыскании денег должника, вернув ему 150 тысяч рублей", — рассказал источник Волга Ньюс.

С момента отмены постановления, по данным следствия, на счет должника поступили денежные средства в 1,5 млн рублей. Это достаточная сумма для удовлетворения исполнительного документа. Но взыскана сумма задолженности так и не была.

"В итоге были нарушены права и взыскателя, и государства — поскольку не были достигнуты задачи по исполнению службой судебных приставов судебных актов", — считают правоохранители.