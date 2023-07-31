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В Самаре водитель врезался в дерево и опрокинулся

31 июля 2023 13:33
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В Самаре водитель врезался в дерево и опрокинулся

30 июля на территории региона зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 5 человек. 

Одно из ДТП произошло в 06:50 час. в Кировском районе г. Самара. 40-летний водитель, находясь за рулем автомашины Škoda Rapid, двигался по ул. Цеховой в направлении ул. Арзамасской. В пути следования на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, не предоставил преимущество в движении автомобилю Kia Spectra под управлением 37-летнего водителя и допустил столкновение с ним. От удара автомобиль Škoda Rapid отбросило влево где он наехал на дерево, автомобиль Kia Spectra отбросило вправо, где он опрокинулся. С места происшествия в медицинское учреждение доставлен водитель автомобиля Kia Spectra, ему назначено амбулаторное лечение. Водитель автомашины Škoda Rapid госпитализирован.

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