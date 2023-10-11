В Самаре во время ночной вахты с сухогруза «Гайны» пропал член экипажа

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11 октября водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения проводили водолазные поиски по заявлению сотрудников полиции на реке Волга в акватории грузового порта.

Сухогрузный теплоход «Гайны» находился под погрузкой у стенки порта. Во врем несения ночной вахты с борта теплохода пропал член экипажа.

Два водолаза утром обследовали около 1000 квадратных метров дна. Пропавшего обнаружили на глубине 4 метров и расстоянии 40 метров ниже по течению за кормой теплохода, доставили на берег и передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ПСС СО

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