В Самаре в ДТП пострадали два пожилых человека

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27 апреля на территории Самарской области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали одиннадцать человек.

Одно из ДТП произошло в 12:40 час. на территории Красноглинского района. 66-летний водитель Renault Duster, двигался по ул. Школьная со стороны пос. Прибрежный в направлении ул. Набережная и в районе дома №575 СНТ «Жигули» с. Задельное, при совершении манёвра левого поворота, создал помеху для движения транспортного средства Lada Kalina, под управлением 74-летнего водителя, осуществляющего движение в попутном направлении прямо и во избежание столкновения предпринял изменение траектории движения влево, допустил наезд на препятствие в виде бетонного блока (расположенного вне проезжей части) с последующим опрокидыванием. Водитель отечественного автомобиля и пассажир - 76-летняя женщина госпитализированы.