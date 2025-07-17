В Самаре уволенная из-за скандала чиновница стала замглавы МП «ТТУ»

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Елена Чернега, которая ранее занимала пост руководителя департамента образования Самары, стала замдиректора МП «Трамвайно-троллейбусное управление». Об этом сообщает муниципальное предприятие.

В 2021 году было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в самарском департаменте образования. Следствие выяснило, что муниципальные чиновники записывали детей в еще не достроенные детские сады для улучшения отчетности.

Обвинение в преступлении предъявили Елене Чернеге, которая на тот момент руководила департаментом. Чиновницу отстранили от должности.

В итоге уголовное дело Елены Чернеги было прекращено, суд назначил ей штраф в 40 тыс. руб. Сначала чиновницу восстановили в должности, и горожане создали петицию, потребовав отправить Елену Чернегу в отставку. После этого она покинула пост, пишет Коммерсантъ-Самара.