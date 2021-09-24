В Самаре столкнулись легковушка и "скорая помощь"

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Вечером 23 сентября водитель автомобиля ВАЗ 2111 2002 г.р. двигался по ул. Клиническая со стороны ул. Больничная в направлении ул. Коммунистическая.

Напротив д. 50 по Мичурина он столкнулся с автомобилем Луидор 225ОВ0 (СКОРАЯ ПОМОЩЬ) под управлением водителя 1963 г.р., двигающегося с включенными звуковыми и световыми сигналами по ул. Мичурина со стороны Московского шоссе в направлении ул. Полевая. В действиях водителя 2002 г.р. усматриваются признаки нарушения п. 3.2 ПДД РФ. В результате ДТП телесные повреждения получил: - водитель автомобиля ВАЗ 2111, он с места ДТП машиной СМП был доставлен в больницу. назначено амбулаторное лечение.