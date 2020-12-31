В Самаре столкнулись две иномарки, пострадал пассажир

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Вечером 30 сентября водитель 1992 г.р., управляя автомобилем НИССАН SТАGЕА двигаясь по ул.22 Партсъезда в районе дома № 140 не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем Шевролет Нива. Тот двигался во встречном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир автомобиля Шевролет Нива, мужчина 1969 г.р., автомобилем скорой медицинской помощи доставлен в ГБУЗ. Назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД..