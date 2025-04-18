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В Самаре расследуют массовое отравление в детсаду

18 апреля 2025 13:00
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В Самаре расследуют массовое отравление в детсаду

Прокуратура Промышленного района г. Самары с привлечением специалистов Роспортребнадзора проводит проверку соблюдения в МБОУ «Детский сад №153» санитарно-эпидемиологического законодательства.

Установлено, что 8 воспитанников детского сада обратились за медицинской   помощью с жалобами на головную боль, рвоту.

По итогам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц дошкольного образовательного учреждения и организации обеспечивающей питание детей.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного органами следствия по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает облпрокуратура.

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