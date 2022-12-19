В Самаре пресечена деятельность группы, занимающейся незаконной миграцией

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В Самаре окончено расследование уголовного дела.

По версии следствия, участники организованной преступной группы, с учетом роли каждого, занимались поиском иностранных граждан, желающих легализовать свое пребывание на территории Российской Федерации, а также подготовкой необходимых документов и предоставление их в государственное учреждение, занимающееся миграционным учетом.

Полицейскими установлено, что противозаконные действия в сфере миграционного законодательства указанные лица осуществляли на протяжении года. В течение этого периода участники группы за денежные вознаграждения оформили документы 18 иностранным гражданам.

Предполагаемый организатор незаконной деятельности – ранее неоднократно судимая за нарушения миграционного законодательства жительница Кинельского района 1991 года рождения. В состав группы вошли ее знакомые: две женщины 1975 и 2000 годов рождения и двое мужчин 1971 и 1996 годов рождения, проживающие на территории Кинельского и Красноярского районов.

В ходе следственных действий была собрана доказательная база по 6 эпизодам противоправной деятельности. На период расследования в отношении трех фигурантов была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении одной из женщин – домашний арест. Жителю Красноярского района судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.