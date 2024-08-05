В Самаре под колесами поезда погиб мужчина

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В воскресенье, 4 августа, на железнодорожном перегоне «Кряж – Самара» под колесами поезда погиб мужчина.

О трагедии на железной дороге рассказало Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

В ведомстве сообщили, что машинисту не удалось предотвратить наезд на мужчину.

В настоящее время следователи проводят первоначальную проверку случившегося и устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В социальных сетях писали, что мужчине отрезало ноги, пишет Самара-Аиф.