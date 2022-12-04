В Самаре обвалились потолочные перекрытия в жилом доме

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В ночь на воскресенье, 4 декабря, в Промышленном районе областной столицы произошло ЧП. Обрушились потолочные перекрытия в малоэтажном доме.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 2 часа 21 минуту 4 декабря. ЧП произошло на Воронежской, 28. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что произошло частичное обрушение потолочного перекрытия комнаты на площади 6 квадратных метров, — рассказали 63.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

В ЧП пострадал 35-летний мужчина. Он был направлен для осмотра в одно из медучреждений Самары. В настоящее время причина обрушения потолка устанавливается. По данным регионального МЧС, жизнеобеспечение жильцов дома не нарушено.