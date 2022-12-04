Я нашел ошибку
Главные новости:
В России снизились цены на черную икру и осетровую рыбу
В России снизились цены на черную икру и осетровую рыбу
Детям в Самарской области подарили сказки о ПДД
Детям в Самарской области подарили сказки о ПДД
Тольяттинец после ссоры поджег квартиру сожительницы
Тольяттинец после ссоры поджег квартиру сожительницы
В Самаре залило ТЦ «Аврора»
В Самаре залило ТЦ «Аврора»
В Самаре обвалились потолочные перекрытия в жилом доме
В Самаре обвалились потолочные перекрытия в жилом доме
Самарца в третий раз задержали пьяным за рулем
Самарца в третий раз задержали пьяным за рулем
В Сергиевском районе молодой водитель врезался в полуприцеп
В Сергиевском районе молодой водитель врезался в полуприцеп
Тольяттинец битой избил знакомого
Тольяттинец битой избил знакомого
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.77
0.62
EUR 64.99
1.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В "МТЛ Арене" пройдет первенство Самарской области по дзюдо
«Юридический ликбез» в СОУНБ: эксперты и участники обсудят «Актуальные вопросы наследования»
В Новокуйбышевске состоится концерт военного оркестра гвардейской Александрийской бригады
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре обвалились потолочные перекрытия в жилом доме

4 декабря 2022 12:00
130
В Самаре обвалились потолочные перекрытия в жилом доме

В ночь на воскресенье, 4 декабря, в Промышленном районе областной столицы произошло ЧП. Обрушились потолочные перекрытия в малоэтажном доме.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 2 часа 21 минуту 4 декабря. ЧП произошло на Воронежской, 28. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что произошло частичное обрушение потолочного перекрытия комнаты на площади 6 квадратных метров, — рассказали 63.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

В ЧП пострадал 35-летний мужчина. Он был направлен для осмотра в одно из медучреждений Самары. В настоящее время причина обрушения потолка устанавливается. По данным регионального МЧС, жизнеобеспечение жильцов дома не нарушено.

 

Теги: МЧС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Добровольные пожарные команды региона помогают ликвидировать пожары
12 ноября 2022, 12:26
Добровольные пожарные команды региона помогают ликвидировать пожары
Так, в период с 4 по 10 ноября добровольные пожарные команды приняли участие в тушении 8 пожаров. Происшествия
1242
Самарцев предостерегают: соблюдайте правила безопасности на осенней рыбалке
30 октября 2022, 14:00
Самарцев предостерегают: соблюдайте правила безопасности на осенней рыбалке
Осенью температура воды составляет всего 7-8 градусов. Общество
878
Из-за ветра в Самарской области объявили желтый уровень опасности
30 октября 2022, 12:41
Из-за ветра в Самарской области объявили желтый уровень опасности
Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует ограничить выход из зданий. Происшествия
1284
В центре внимания
Дмитрий Азаров принял участие в заседании круглого стола под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Григоренко.
3 декабря 2022  20:25
В приоритете — человек: губернатор представил передовые решения региона в области клиентоцентричности
1609
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Международного дня инвалидов
3 декабря 2022  13:51
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Международного дня инвалидов
459
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Неизвестного солдата
3 декабря 2022  12:49
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Неизвестного солдата
474
В Самарской области в диалоге с бизнес-сообществом разрабатываются новые инструменты поддержки
2 декабря 2022  11:22
В Самарской области в диалоге с бизнес-сообществом разрабатываются новые инструменты поддержки
651
В этот день дан старт декады приемов «Единой России», приуроченной к этой дате. В течение 10 дней в в Самарской области пройдут приемы граждан.
1 декабря 2022  15:49
В день рождения «Единой России» Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
886
Весь список