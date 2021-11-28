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В Самаре начмед воинской части выстрелил срочнику в ногу

28 ноября 2021 13:52
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В Самаре начмед воинской части выстрелил срочнику в ногу

Самарские военные следователи разбираются в обстоятельствах ЧП, которое произошло в войсковой части № 59292. Здесь, по данным «Комитета солдатских матерей России», был ранен в ногу солдат-срочник.

— В пятницу, 26 ноября, мне позвонил якобы военнослужащий по призыву и пояснил, что он стал свидетелем того, как офицер, начальник медицинской части, выстрелил в военнослужащего из, как он сказал сначала, травматического оружия. Причем безо всякой на то причины. Я подумал, что это фейк. Но у нас принято обо всех вопиющих случаях докладывать телефонограммой в органы военной юстиции. В этот раз я также доложил обо всём в военно-следственный отдел гарнизона и подзабыл о произошедшем. Честно говоря, не очень верилось в такое. В субботу, 27 ноября, на меня вышел сам пострадавший. Он сообщил, что находится в госпитале, и попросил дать ему юридическую консультацию, что я и сделал, — рассказал 63.RU военный юрист «Комитета солдатских матерей России» Александр Латынин.

По словам источника, близкого к ситуации, уголовное дело по этому происшествию не возбуждено.

Сам инцидент произошел у медчасти, в которой и проходил лечение молодой человек. Пулю в ногу он получил, когда ненадолго вышел из лечебного учреждения. Теперь он находится в госпитале.

— Офицер, который выстрелил в солдата, является врачом, начальником медицинской службы, воинское звание — майор. Он взял с собой в медчасть 5-летнего сына, так как жену положили в больницу. Ребенок играл во дворе перед кабинетом отца, когда к мальчику подошли собаки. Это не бродячие животные, а псы, которые постоянно находятся в части, за ними ухаживают военнослужащие. Да и сам начмед их постоянно кормит. Вдруг собаки начали накидываться на ребенка, рычать на него. Отец увидел это через окно и выбежал во двор с пневматическим оружием. На помощь кинулись и другие военные. Пока майор в спешке заряжал оружие, произошел случайный выстрел. Резиновая пуля попала в обувь солдата, который тоже выбежал на помощь. Офицер не хотел причинить вред солдату: это произошло случайно. Видимо, собаки никогда маленьких детей не видели, и поэтому была такая реакция, — сообщил 63.RU источник, близкий к ситуации

 

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