в Самаре на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

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В четверг, 24 апреля, в Куйбышевском районе Самары произошел пожар в жилом доме. ЧП унесло жизнь человека.

«В 10:47 поступило сообщение о пожаре по адресу: Самара, Куйбышевский район, улица Казачья, 2. На месте вызова горели домашние вещи в квартире многоквартирного жилого дома», — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Для тушения привлекали 30 специалистов и 9 единиц техники. В 11:21 объявил ликвидацию открытого горения на площади 20 кв. м.

На время тушения огня из дома эвакуировали 5 человек. Но, к сожалению, в пожаре погиб мужчина, его личные данные устанавливают, пишет 63.ру.